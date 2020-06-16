Жители Воронежской области стали реже обращаться к врачам с укусами клещей

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:36:23+03:00

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По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области к 15 июня за медицинской помощью к врачам по поводу присасывания клещей обратились 1224 человека, что на 34,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Что повлияло на статистику, не известно. Может быть, самоизоляция, а, может, просто люди решают проблему извлечения кровососов без помощи врачей.

Несмотря на оптимистичную статистику, специалисты напоминают о мерах профилактики: необходимостью проведения борьбы с грызунами, которые распространяют клещей, обработках мест отдыха людей на природе и средствах, отпугивающих насекомых. Кстати, в этом году проведены обработки в местах массового пребывания населения на 410,1 га.

ИСТОЧНИК KP.RU