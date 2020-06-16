«Люди расслабились. Некоторые вообще не верят в COVID-19»: в воронежских больницах наращивают число коек для пациентов с коронавирусом

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:53:38+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 июня областная офтальмологическая больница начала принимать пациентов с COVID-19. Переоборудовано отделение на 30 коек. Без дополнительных коек медикам не справиться с нарастающим потоком больным.

К 16 июня уже 32 медорганизации лечат больных с COVID-19. К 22 июня планируется открыть еще 45 коек в воронежской больнице №20, а к 10 июля – еще 60 в Каширской районной больнице.

- Все больше в стационарах «тяжелых» пациентов, большинство из которых люди старше 60 лет. В начале апреля и мае воронежцы более ответственно и дисциплинированно следовали рекомендациям врачей – самоизолировались и дистанцировались, использовали маски и антисептики. Это помогало сдерживать эпидемию. Сейчас люди расслабились. Некоторые вообще не верят в COVID-19. А между тем в наших стационарах тяжелейшие больные вместе с медиками борются за жизнь, – говорит Наталья Базыкина, заместитель начальника отдела санэпидблагополучия населения департамента здравоохранения. – К сожалению, выживают не все, несмотря на все усилия врачей. Всего с начала эпидемии было госпитализировано более 6 тысяч больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. На сегодня в стационарах находится 2271 пациент. Число госпитализированных каждый день увеличивается. Свободных коек все меньше.

Тем временем строительство новой инфекционной больницы на 200 коек на улице Ростовской в Воронеже идет по графику: к 15 июня начата приемка части помещений медучреждения и ведется его присоединение к сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU