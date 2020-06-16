2020-06-16T12:12:50+03:00
Происшествия

«Друг» из сети разжалобил воронежца на три миллиона

Под разными предлогами несколько месяцев он тянул из доверчивого мужчины деньги
Елена ФЕДЯШЕВА
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Злоумышленник семь месяцев тянул из жертвы деньгиЗлоумышленник семь месяцев тянул из жертвы деньгиФото: из архива «КП»
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Злую шутку сыграла с 32-летним воронежцем доверчивость и сострадание. В сентябре 2019 года в соцсети ему написал неизвестный мужчина. Он рассказал, что в Воронежской области похоронен его родственник, но посетить его могилу он не может из-за тяжелого материального положения. Воронежец проникся бедой нового друга и перевел ему деньги. Позже интернет-знакомый опять вышел на связь и рассказал, что потерял билет и снова попросил денег. Молодой человек поверил и на этот раз – отослал необходимую сумму. Потом удивительным образом разом начали «болеть» родственники незнакомца. Воронежец, ничего не подозревая, семь месяцев переводил разные суммы на их лечение.

Наконец, с молодым человеком связалась незнакомая женщина и сообщила, что его товарищ из сети умер. Конечно, на похороны денег у него не оказалось. Наш сердобольный земляк оформил в банке кредит и отправил деньги подруге скоропостижно скончавшегося друга. После этого на его сообщения никто не отвечал. Тут-то и закралось в душу «спонсора» сомнение – он написал заявление в полицию. К этому моменту общая сумма перечисленных денег достигла 3185000 рублей!

- Проведя оперативно-розыскных мероприятия, сотрудники полиции вышли на след злоумышленника, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мужчина находился в городе Пермь, где его задержали стражи порядка. Им оказался 21-летний уроженец Краснодарского края.

Сейчас его заключили под стражу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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