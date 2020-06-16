За четыре месяца 2020-го Воронежская область приросла на 2,5 тысячи человек за счет мигрантов

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:39:36+03:00

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За январь-апрель текущего года численность населения региона увеличилась за счет миграционного прироста на 2538 человек. Об этом сообщил Воронежстат. В ведомстве рассказали, что большинство - это жители стран СНГ. Их количество - 1895 человек. Из других регионов России и других зарубежных стран – на 577 и 102 человека соответственно. При этом миграционный прирост зафиксирован как в городской, так и в сельской местности – 1716 и 822 человека.

Кстати, о сельской местности. В Острогожском районе 25-летняя жительница зарегистрировала в принадлежащем ей доме 24 человека. Сделала она это, фиктивно, так как строение непригодно для проживания. «Квартирантами», как сообщает прокуратура Воронежской области, оказались граждане Российской Федерации, в том числе уроженцы бывших республик СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU