2020-06-16T11:07:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области в пожаре сгорела часть дома

К счастью, обошлось без жертв
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области сегодня ночью пожарные выезжали на вызовы в нескольких районах.

В селе Ямное Рамонского района огонь повредил в жилом доме комнату, потолочные перекрытия и часть кровли. Как сообщили в региональном МЧС, никто не пострадал. Пожар потушили в 03.25.

А в селе Новая Жизнь Аннинского района возгорание тушили 23 человека и семь единиц техники. К счастью, дом не сгорел. Тем не менее, ущерб от пожара существенный: уничтожены 18 надворных построек, автомобиль "ВАЗ 2106" , мотоцикл "Днепр". Пожарные ликвидировали возгорание в 03:43. К счастью, и здесь обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Непреодолимый приступ тоски по дому толкнул воронежца на угон
В Воронежской области показатели все еще не позволяют выйти из ограничений по коронавирусу
В Воронежской области 16 июня еще два человека умерли от коронавируса
Владимир Нетёсов: «Почти 64% регионального бюджета в 2019 году было направлено на развитие отраслей социальной сферы»
Бутылка алкоголя соблазнила 19-летнего воронежца в супермаркете
В Воронеже определили три маршрута, на которые закупят автобусы почти за миллиард рублей
В Воронежской области еще 100 человек победили коронавирус
«Друг» из сети разжалобил воронежца на три миллиона
В Воронежской области подорожали золотые обручальные кольца
Поправки в Конституцию: как обеспечат безопасность голосования
За четыре месяца 2020-го Воронежская область приросла на 2,5 тысячи человек за счет мигрантов
В Воронежской области в пожаре сгорела часть дома
На трассе в Воронежской области одна дорогая иномарка опрокинула другую
Лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка увеличен на сумму более 70 млрд рублей
Лифтерам воронежской больницы после жалобы президенту выплатили премию
В Воронежской области построят завод по выпуску сельхозтехники
В Воронеже еще 201 человек заразился коронавирусом
Жительница Воронежской области прописала в заброшенном доме 24 мигрантов
Председатель воронежского Избиркома расскажет о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
В Воронежской области число заразившихся коронавирусом медиков достигло 803
Воронежец оставил ключи в машине и попрощался со своим Hyundai
Двухлетнему малышу из Воронежа собрали 155 млн рублей на экспериментальное лекарство
В Воронеже дорожники рассказали, ремонт каких улиц планируется в ближайшие дни
Добиваться ремонта разбитой дороги в Воронежской области пришлось через суд
В Воронежской области водителю, сбившему женщину на обочине, грозит до 2 лет лишения свободы
Воронежская прокуратура планирует купить квартиру за 8 млн рублей
В Воронежской области подросток выжил после удара молнии
В Воронеже студент одолжил мошеннику 70 тысяч рублей на создание студии звукозаписи