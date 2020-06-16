В Воронежской области в пожаре сгорела часть дома

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:07:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области сегодня ночью пожарные выезжали на вызовы в нескольких районах.

В селе Ямное Рамонского района огонь повредил в жилом доме комнату, потолочные перекрытия и часть кровли. Как сообщили в региональном МЧС, никто не пострадал. Пожар потушили в 03.25.

А в селе Новая Жизнь Аннинского района возгорание тушили 23 человека и семь единиц техники. К счастью, дом не сгорел. Тем не менее, ущерб от пожара существенный: уничтожены 18 надворных построек, автомобиль "ВАЗ 2106" , мотоцикл "Днепр". Пожарные ликвидировали возгорание в 03:43. К счастью, и здесь обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU