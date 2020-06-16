На трассе в Воронежской области одна дорогая иномарка опрокинула другую

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:46:21+03:00

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Вчера около 16.00 на 50 км автодороги «Воронеж - Луганск» в Хохольском районе столкнулись два автомобиля. Предполагаемый виновник аварии 56-летний житель Республики Бурятия ехал за рулем «Тойота Ленд Крузер 200».

- При развороте вне перекрестка он не уступил дорогу встречному автомобилю «Лексус РХ330». В последнем за рулем сидел 32-летний житель Мурманской области, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В итоге "Тайота" опрокинула "Лексус". Водители кроссоверов судя по всему отделались испугом, а вот пассажирка "улетевшей" иномарки получила телесные повреждения различной степени тяжести, и ее доставили в больницу.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU