На трассе в Воронежской области одна дорогая иномарка опрокинула другую
Вчера около 16.00 на 50 км автодороги «Воронеж - Луганск» в Хохольском районе столкнулись два автомобиля. Предполагаемый виновник аварии 56-летний житель Республики Бурятия ехал за рулем «Тойота Ленд Крузер 200».
- При развороте вне перекрестка он не уступил дорогу встречному автомобилю «Лексус РХ330». В последнем за рулем сидел 32-летний житель Мурманской области, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
В итоге "Тайота" опрокинула "Лексус". Водители кроссоверов судя по всему отделались испугом, а вот пассажирка "улетевшей" иномарки получила телесные повреждения различной степени тяжести, и ее доставили в больницу.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU