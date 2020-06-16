Лифтерам воронежской больницы после жалобы президенту выплатили премию

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:01:31+03:00

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В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что лифтеры БСМП №8 получат надбавки за перевозку больных коронавирусом, несмотря на то, что данной категории нет в перечне получателей выплат.

Ранее, сотрудники больницы записали видеобращение президенту, где возмутились сложившейся ситуацией. По их словам, они тоже работают в красной зоне - перевозят больных, которые находятся от них на близком расстоянии, медиков, умерших, медицинские отходы и при этом получают зарплату в 12 тысяч рублей. Однако их почему-то не включили в федеральный список получателей выплат. Люди обижаются, что их поставили в неприятную ситуацию, когда деньги получают все, кто соприкасается с COVID-19, в том числе водители скорых.

В итоге в облздраве распорядились выплатить лифтерам за май "надбавку за высокие результаты работы" и "премию за выполнение особо важных, срочных, ответственных работ".

Тем временем, в Воронеже число заразившихся коронавирусом медиков достигло 803 человек. Из них только 28 получили страховые выплаты в связи с заболеванием при выполнении должностных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU