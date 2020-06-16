Председатель воронежского Избиркома расскажет о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:15:10+03:00

Сделает он это в прямом эфире в соцсетях

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Сегодня председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев расскажет о процедуре голосования по поправкам в Конституцию. Напомним, общероссийское голосование состоится 1 июля.

Сделает это Сергей Канищев в прямом эфире, который начнется в 12.00 в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в официальных пабликах правительства Воронежской области. Председатель Избиркома расскажет, как будет происходить голосование на фоне пандемии. Воронежцы могут ему задать вопросы заранее под сообщением о прямом эфире, а также написать уже непосредственно в ходе его выступления.

ИСТОЧНИК KP.RU