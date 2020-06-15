Воронежец оставил ключи в машине и попрощался со своим Hyundai

15 Июнь 2020 2020-06-15T21:59:39+03:00

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В середине марта 2018 года 50-летний воронежец припарковал свой автомобиль Hyundai ix35 у магазина на улице Новосибирская. Собираясь зайти в супермаркет всего на несколько минут, он даже не стал глушить двигатель и оставил ключи в замке зажигания.

В то же время мимо проходил ранее судимый 47-летний воронежец. Он заметил, что в автомобиле с работающим двигателем никого нет и воспользовался ситуацией. Угонщик сел в машину и уехал. Правда, недалеко: в итоге он съехал на обочину, а затем в сугроб. Особо не переживая рецидивист бросил чужой автомобиль и ушел.

Когда полицейские нашли разбитую иномарку, внутри салона они обнаружили забытый головной убор, с которого удалось изъять следы биологического происхождения.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Однако даже по записям с камер видеонаблюдения не удалось сразу найти угонщика.

Накануне полицейские задержали 47-летнего воронежца по подозрению в другом угоне - оно произошло в мае. Во время экспертизы было установлено совпадение следов, изъятых с места мартовского происшествия с генетическими признаками подозреваемого. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU