Двухлетнему малышу из Воронежа собрали 155 млн рублей на экспериментальное лекарство

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:53:12+03:00

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15 июня родители Артема Мартынова объявили, что общими усилиями необходимая сумма на экспериментальное лекарство от спинально-мышечной атрофии была собрана. Сбор в 155 млн рублей прошел успешно. В конце июня мальчику исполняется 2 года.

- Артем с самого рождения был слабеньким ребенком. Переворачивался на бок, а дальше ничего не мог сделать. Из лежачего положения голову не поднимал. Думали, что ленивый. Время шло, мы ждали, что сядет, найдет опору в ногах и руках. Но ничего не происходило. И вот уже в восемь месяцев мы бегали по всем генетикам. Еще через три нам подтвердили диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА), - рассказывала «КП-Воронеж» мама Екатерина Мартынова.

Ранее родители мальчика записали видеообращение к главе региона с просьбой о поддержке. Александр Гусев призвал представителей бизнес-сообщества региона оказать посильную помощь. В итоге требующаяся сумма на дорогостоящее лекарство была набрана практически в последние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU