Двухлетнему малышу из Воронежа собрали 155 млн рублей на экспериментальное лекарство
15 июня родители Артема Мартынова объявили, что общими усилиями необходимая сумма на экспериментальное лекарство от спинально-мышечной атрофии была собрана. Сбор в 155 млн рублей прошел успешно. В конце июня мальчику исполняется 2 года.
- Артем с самого рождения был слабеньким ребенком. Переворачивался на бок, а дальше ничего не мог сделать. Из лежачего положения голову не поднимал. Думали, что ленивый. Время шло, мы ждали, что сядет, найдет опору в ногах и руках. Но ничего не происходило. И вот уже в восемь месяцев мы бегали по всем генетикам. Еще через три нам подтвердили диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА), - рассказывала «КП-Воронеж» мама Екатерина Мартынова.
Ранее родители мальчика записали видеообращение к главе региона с просьбой о поддержке. Александр Гусев призвал представителей бизнес-сообщества региона оказать посильную помощь. В итоге требующаяся сумма на дорогостоящее лекарство была набрана практически в последние дни.
ИСТОЧНИК KP.RU