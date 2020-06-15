2020-06-15T19:42:36+03:00
Общество

В Воронеже дорожники рассказали, ремонт каких улиц планируется в ближайшие дни

Работы планируют провести на 12 улицах
Олег ИВАНОВ
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С 15 на 16 июня в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Воронеже планируется продолжить обновление улиц. В пресс-службе мэрии рассказали о ближайших планах:

- улица 40 лет Октября: днем - устройство съездов и парковочных карманов;

- улица Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минеров): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- улица Беговая: ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днем - устройство съездов и парковочных карманов;

- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): днем - устройство остановочных автопавильонов;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днем - устройство съездов и парковочных карманов;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки;

- проспект Революции: днем - поднятие горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня, установка нового бортового камня;

- улица Ростовская: днем - фрезерование а/б покрытия; ночью - стройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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