В Воронеже дорожники рассказали, ремонт каких улиц планируется в ближайшие дни
С 15 на 16 июня в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Воронеже планируется продолжить обновление улиц. В пресс-службе мэрии рассказали о ближайших планах:
- улица 40 лет Октября: днем - устройство съездов и парковочных карманов;
- улица Академика Королева (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минеров): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- улица Беговая: ночью - устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;
- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днем - устройство съездов и парковочных карманов;
- улица Ленинградская: ночью - установка бортового камня;
- улица Майская (от дома №11 до дома №42): днем - устройство остановочных автопавильонов;
- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днем - устройство съездов и парковочных карманов;
- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки;
- проспект Революции: днем - поднятие горловин колодцев, демонтаж старого бортового камня, установка нового бортового камня;
- улица Ростовская: днем - фрезерование а/б покрытия; ночью - стройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона;
- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днем - нанесение горизонтальной дорожной разметки.
ИСТОЧНИК KP.RU