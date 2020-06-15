Добиваться ремонта разбитой дороги в Воронежской области пришлось через суд

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:46:21+03:00

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Выбоины, просадка, проломы, колеи и иные повреждения - так выглядит дорога на улице Григорьевского в поселке Грибановский. Многочисленные дефекты давно не дают покоя местным жителям, они даже составили коллективное обращение, теперь на несоответствие требованиям ГОСТа обратила внимание и районная прокуратура.

В ответе за состояние дорожного полотна орган местного самоуправления - то есть администрация. Прокуратура района возбудила в отношении главы поселения дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

Также в суд направлен иск о возложении обязанности на органы власти отремонтировать проезжую часть и привести ее в соответствие с требованиями ГОСТ.

ИСТОЧНИК KP.RU