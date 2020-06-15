В Воронежской области водителю, сбившему женщину на обочине, грозит до 2 лет лишения свободы

15 Июнь 2020 2020-06-15T19:22:24+03:00

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До 2 лет лишения свободы грозит 28-летнему жителю Новохоперска. Ему предстоит ответить за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

4 июля 2019 года водитель «Нивы Шевроле» ехал по улице Советская поселка Новохоперский. В ходе предварительного следствия установлено, что перед ним резко затормозило другой автомобиль. Но при этом ни цвет ни марка этой машины не сообщаются...

- В результате этого водитель «Шевроле Нива», будучи невнимательным не принял мер к снижению скорости. Действуя по неосторожности, он выехал на правую обочину и, не справившись с управлением, сбил женщину, - комментирую в ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП 56-летняя местная жительница получила тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU