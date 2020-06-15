2020-06-15T19:09:56+03:00
Общество

Воронежская прокуратура планирует купить квартиру за 8 млн рублей

В дальнейшем жилье останется в собственности ведомства
Олег ИВАНОВ
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Областная прокуратура объявила электронный аукцион на приобретение жилого помещения в Воронеже. Начальная она же максимальная цена контракта - чуть более 8 млн рублей. Заявки принимаются до 18 июня.

В документах не сообщается, как будет использована новая жилплощадь. По предварительной информации, квартира может перейти в пользование главы ведомства Александра Гулягина и его семьи на срок службы, а в дальнейшем жилье останется в собственности прокуратуры.

В техническом задании говорится, что квартира должна быть пригодна для постоянного проживания и расположена в благоустроенном доме не старше 15 лет. Необходим законченный ремонт, не требующий дополнительных работ.

Этаж – не выше 6, кроме первого и последнего. Не допускается размещение жилого помещения на цокольном или подвальном этаже.

За 8 млн рублей планируют купить площадь в 150 кв.м. без учета балконов или веранд. В документации говорится, что это не менее 4 изолированных друг от друга комнат. Высота потолков должна быть не менее 2,5 м.

Поставщик также обязан гарантировать в течение года с момента регистрации права собственности прокуратуры на объект безаварийной эксплуатации.

В конце 2019 года Владимир Путин утвердил в должности прокурора Воронежской области 41-летнего Александра Гулягина. Одновременно его освободили от обязанностей главы надзорного ведомства Калужской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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