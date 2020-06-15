2020-06-15T17:48:44+03:00
Происшествия

В Воронежской области подросток выжил после удара молнии

Несколько недель он провел в больницах
Олег ИВАНОВ
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На прошлой неделе пострадавшего выписали в удовлетворительном состоянииНа прошлой неделе пострадавшего выписали в удовлетворительном состоянииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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17-летний юноша из Борисоглебска выжил после удара молнии. 1 июня подросток застал непогоду на открытом пространстве и стал жертвой электрического разряда. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, пациента 1 июня привезла бригадой скорой медицинской помощи в приемное отделение Борисоглебской РБ.

- Его госпитализировали в реанимационное отделение, провели необходимые обследования, назначили лечение. После стабилизации состояния 2 июня реанимационная бригада центра медицины катастроф перевезла пациента на санитарном транспорте в областную больницу. На прошлой неделе пострадавшего выписали в удовлетворительном состоянии, - уточнили в облздраве.

В мае 2019 года в садоводческом кооперативе «Еманча» Хохольского района после удара молнии сгорел дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного от дачников в половине десятого вечера. К прибытию огнеборцев пламя охватило всю постройку.

А три года назад в селе Бродовое Аннинского района местный житель отправился порыбачить на речку Битюг. Началась гроза, но мужчина не прекратил ловлю и остался у воды. Разряд молнии попал в рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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