2020-06-15T17:38:00+03:00
Происшествия

В Воронеже студент одолжил мошеннику 70 тысяч рублей на создание студии звукозаписи

В итоге преступника искали более полутора лет
Олег ИВАНОВ
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В ноябре 2018 года 18-летний житель Липецкой области жил в Воронеже. В социальной сети он познакомился с звукорежиссером. Они разговорились и решили организовать совместную студию. Парень даже одолжил своему новому приятелю 70 тысяч рублей для раскрутки проекта. По договоренности вернуть долг полагалось с процентами. Однако со временем мужчина перестал выходить на связь. В ноябре 2018 года юноша обратился в воронежскую полицию.

В апреле 2020-го мошенник был объявлен в федеральный розыск. Поймать его удалось с помощью нижегородских коллег. 28-летнего звукорежиссера задержали в доме его матери в Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». А это до 5 лет тюрьмы. Сейчас преступник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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