На балкон жительницы Воронежа некто забросил гранату с запиской

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:42:57+03:00

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13 июня 57-летняя жительница Воронежа обратилась в службу спасения и правоохранительные органы после того, как нашла у себя на балконе боеприпас. Кто-то разбил им окно. Как рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе региональном ГУ МВД, снаряд, к счастью, оказался без взрывного вещества. Так что особой опасности он не представлял. Внешне он похож на гранату.

Однако к боеприпасу была приложена некая записка, в полиции нам не смогли пояснить ее содержание, но подобный акт похож на явную угрозу. Сейчас представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту и разыскивают того, кто мог подбросить снаряд.

ИСТОЧНИК KP.RU