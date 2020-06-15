Дочь пострадавшей от нападения алабая: «Сначала он сбил ее с ног и протащил по асфальту»

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:03:44+03:00

Огромный пес покусал не только горожанку, но и ее маленькую собачку

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«КП - Воронеж» узнала подробности нападения алабая на 43-летнюю жительницу Воронежа. Напомним, 13 июня почти в центре города на улице Орджоникидзе огромный пес покусал маленькую собачку китайской хохлатой породы и ее хозяйку. Сейчас женщина находится в больнице со рваной раной ноги, а ее домашний питомец в ветклинике. Животному предстоит множество операций.

- Мама гуляла с собакой, и увидела, что на нее несется алабай, - рассказывает дочь пострадавшей Алиса. - Она подняла нашего Пуша на руки, а огромный пес вгрызся ей в ногу. Мама боролась с алабаем какое-то время, но он сбил ее с ног и протащил по асфальту. Кровь на дороге в основном мамина. Потом пес вцепился в маленького Пуша. Все это время мама кричала, звала на помощь. Несколько минут никто не подходил, хотя место людное - рядом сквер Кардашова. На видео, которое сняли очевидны, к сожалению, попало не все. Но даже эта запись для нас - удача.

Алабай загрыз собачку.

ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены насилия. 18+

Собака, на которую набросился алабай, осталась жива. Из-за сильнейших укусов ей проводят операцию из-за посттравматической паховой грыжи под общим наркозом. Животному уже десять лет, и хозяева переживают, что оно может не отойти от наркоза.

- Пушу предстоит множество операций. На это нужны деньги. За три дня папа уже отдал ветклинике в районе 12 тысяч рублей, - рассказывает Алиса.

По словам девушки, хозяин алабая до сих пор не извинился и не вышел на связь:

- Он предложил полиции пристрелить собаку. А еще сказал, что может отвезти собаку в деревню.

Собаке необходимо длительное лечение.Фото: предоставлено героем публикации.

Вторая дочь пострадавшей Юлия добавила, что нужна помощь не только финансовая, но и юридическая.

- Одна операция, которая идет прямо сейчас, стоит восемь тысяч рублей, еще полторы тысячи платим за каждый день в стационаре. Кроме того, нужны пеленки, еда. Если эта операция пройдет успешно, то будет следующая - на заднюю лапу (там мышечная ткань отходит) и операция на челюсть. У собачки несколько переломов. Сколько это будет стоить неизвестно. У нас в семье нет денег, чтобы нанять адвоката или оплачивать лечение собаки. У меня есть сестра и брат, которые сейчас ходят в школу.

По словам девушки, в семье работает только отец, а мама ухаживает за больной бабушкой. Но ближайшие две недели 43-летняя женщина проведет в больнице «Электроника».

Юлия просит о помощи неравнодушных воронежцев: деньгами, едой или пеленками для собаки. Контакты девушки можно узнать в редакции «КП - Воронеж»: kp.vrn@phkp.ru, 27-27-927 или через страницу во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU