Жительница Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», находится в реанимации

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:13:09+03:00

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Стало известно о состоянии пострадавших в резонансной аварии на улице 9 Января. Мужчина проходит лечение в травматологическом отделении, его состояние - средней тяжести. Женщину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, ее состояние - тяжелое. Об этом 15 июня «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Около 18.05 на улице 9 Января у дома №304 водитель «Ауди А8» сбил семью на пешеходном переходе. 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, переходивших с ребенком проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, госпитализировали.

Водитель сбежал с места ДТП, но позже его поймали - оказалось, что это 43-летний мужчина. Пока его только оштрафовали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU