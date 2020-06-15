Для Воронежской области начинают закупать препарат для лечения коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:03:11+03:00

Это первое российское лекарство от заразы

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Оперштаб сообщил, что департамент здравоохранения Воронежской области в ближайшие дни начнет закупать первый российский препарат для лечения коронавируса - «Авифавир».

- Несмотря на высокую стоимость лекарства, мы продолжим его закупки, если наши врачи положительно оценят его применение на практике, - отметил губернатор Александр Гусев.

Напомним, по состоянию на 15 июня, прирост заболевших в регионе составил 220 человек. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4660 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU