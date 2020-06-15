В Воронеже доля заболевших коронавирусом пожилых людей выросла на 4,5 процента

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:30:07+03:00

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области обнародовал свежую статистику Роспотребнадзора.

За прошлую неделю в регионе доля заболевших коронавирусом в возрасте 65 лет и выше выросла с 17,6% до 22%. Пожилые люди более восприимчивы к инфекции и тяжелее переносят осложнения COVID-19, поэтому обязаны соблюдать самоизоляцию, согласно указу губернатора.

Напомним, по состоянию на 15 июня, прирост заболевших в регионе составил 220 человек. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 4660 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU