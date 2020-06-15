2020-06-15T15:23:11+03:00
Общество

Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил возможность оплаты домашнего интернета и телевидения, видеосервиса Wink, мобильного и домашнего телефона от «Ростелекома» в своих салонах по всей России. Средства зачисляются мгновенно
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В салонах связи Tele2 стала доступна оплата услуг «Ростелекома» без комиссии. Сервис реализован на базе платежных шлюзов QIWI. Оплатить можно интернет и телевидение, онлайн-кинотеатр Wink, домашний или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение и по номеру телефона за услуги домашнего телефона или сотовой связи. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На балкон жительницы Воронежа некто забросил гранату с запиской
Дочь пострадавшей от нападения алабая: «Сначала он сбил ее с ног и протащил по асфальту»
Жительница Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», находится в реанимации
Для Воронежской области начинают закупать препарат для лечения коронавируса
В Воронеже доля заболевших коронавирусом пожилых людей выросла на 4,5 процента
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
В выходные дни во массового рейда в Воронежской области инспекторы остановили 116 пьяных водителей
В Воронеже загорелся хлебозавод на Фридриха Энгельса
Пьяный без прав житель Воронежской области перевернулся на "десятке": трое в больнице
Директор воронежской компании потратил зарплату сотрудников в 2,9 млн рублей
В Воронеже из-за ночной репетиции парада Победы перекроют Плехановскую
Жительница Воронежской области до 91 года добивалась звания ветерана Великой Отечественной войны
Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже
В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Воронееже таксист перевел лже-пассажирам 52 тысячи рублей
Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты
В Воронеже пять дней будут проверять исправность автобусов и нарушение их водителями ПДД
В Воронежской области к 15 июня еще 30 пациентов выздоровели после коронавируса
Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков