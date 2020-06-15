2020-06-15T15:21:46+03:00
Общество

В выходные дни во массового рейда в Воронежской области инспекторы остановили 116 пьяных водителей

Некоторых из них уже лишали прав
Олег ИВАНОВ
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В выходные дни во время массового рейда сотрудники Госавтоинспекции составили 116 материалов на пьяных водителей и тех, кто отказался проходить медицинское освидетельствование (по части 1 статьи 12.8 и статьи 12.26 КоАП РФ).

Например, в Воронеже инспекторы остановили автомобиль «Деу Нексия», за рулем которого был 43-летний местный житель. Мужчина явно был пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Оказалось, что ранее он уже был лишен прав за тот же проступок.

А в Новоусманском районе поймали пьяного 30-летнего водителя «Ауди А4». При проверке по базе ГИБДД установлено, что он лишен прав еще в 2019 году на 18 месяцев. Водительское удостоверение он не сдал в подразделение ГИБДД. А это преступление - статья 264.1 УК РФ.

За перевозку детей без специальных удерживающих устройств к административной ответственности привлечено 92 автомобилиста. Выявлено 64 водителя, которые допустили выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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