В Воронеже загорелся хлебозавод на Фридриха Энгельса

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:44:47+03:00

Очевидцы сняли на видео, как пожарные борются с огнем

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В Воронеже загорелось здание четырехэтажного хлебозавода № 1, что расположено по улице Фридриха Энгельса, 88. Очаги пламени возникли в нескольких местах цеха. Очевидцы сообщили в дежурную часть о пожаре в 13.23.

Спасатели пока не могут подсчитать точную площадь, на которую распространился огонь. Пожарные работают внутри цеха в дыхательных аппаратах, в условиях практически нулевой видимости и высокой температуры. На момент публикации пожар локализован.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Всего из предприятия эвакуировали 47 человек.

В общей сложности, от всех организаций, включая МЧС России к тушению пожара привлекли 77 человек и 25 единиц техники.

Хлебозавод горит в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU