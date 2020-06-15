2020-06-15T14:44:47+03:00
Происшествия

В Воронеже загорелся хлебозавод на Фридриха Энгельса

Очевидцы сняли на видео, как пожарные борются с огнем
Олег ИВАНОВ
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Место пожараМесто пожараФото: ГУ МЧС по Воронежской области
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В Воронеже загорелось здание четырехэтажного хлебозавода № 1, что расположено по улице Фридриха Энгельса, 88. Очаги пламени возникли в нескольких местах цеха. Очевидцы сообщили в дежурную часть о пожаре в 13.23.

Спасатели пока не могут подсчитать точную площадь, на которую распространился огонь. Пожарные работают внутри цеха в дыхательных аппаратах, в условиях практически нулевой видимости и высокой температуры. На момент публикации пожар локализован.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Всего из предприятия эвакуировали 47 человек.

В общей сложности, от всех организаций, включая МЧС России к тушению пожара привлекли 77 человек и 25 единиц техники.

Хлебозавод горит в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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