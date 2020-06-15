Пьяный без прав житель Воронежской области перевернулся на "десятке": трое в больнице

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:18:14+03:00

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В Острогожском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали три человека. Авария произошла 14 июня около 18.20 в Острогожске.

По предварительным данным, 57-летний мужчина на "Лада-2110", не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. Оказалось, он был пьян, к тому же лишен прав.

- В аварии кроме водителя пострадали и две пассажирки "десятки" - 48- и 37-лет. Их доставили в больницу. На виновника ДТП составили административные протоколы по трем статьям - за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, за управление машиной водителем, находящимся в состоянии опьянения, за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU