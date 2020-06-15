2020-06-15T14:11:06+03:00
Общество

Директор воронежской компании потратил зарплату сотрудников в 2,9 млн рублей

Он направил деньги на общехозяйственные платежи
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

48-летнего генерального директора ООО «Прайд Инжиниринг Сервис» обвиняют в невыплате заработной платы более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года руководитель умышленно не выдавал зарплату 10 работникам. Хотя деньги были. Однако директор решил, что будет лучше направить средства на платежи общехозяйственного назначения. В результате образовалась задолженность на сумму почти 2,9 млн рублей.

- Вину обвиняемый признал полностью. В ходе следствия потерпевшим выплачена заработная плата в размере свыше 1 млн рублей. В настоящее время деньги, необходимые для погашения ущерба в полном объеме, перечислены на расчетный счет службы судебных приставов, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд. Руководителю грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На балкон жительницы Воронежа некто забросил гранату с запиской
Дочь пострадавшей от нападения алабая: «Сначала он сбил ее с ног и протащил по асфальту»
Жительница Воронежа, которую сбил на переходе водитель «Ауди А8», находится в реанимации
Для Воронежской области начинают закупать препарат для лечения коронавируса
В Воронеже доля заболевших коронавирусом пожилых людей выросла на 4,5 процента
Tele2 запустила в салонах связи оплату услуг «Ростелекома» без комиссии
В выходные дни во массового рейда в Воронежской области инспекторы остановили 116 пьяных водителей
В Воронеже загорелся хлебозавод на Фридриха Энгельса
Пьяный без прав житель Воронежской области перевернулся на "десятке": трое в больнице
Директор воронежской компании потратил зарплату сотрудников в 2,9 млн рублей
В Воронеже из-за ночной репетиции парада Победы перекроют Плехановскую
Жительница Воронежской области до 91 года добивалась звания ветерана Великой Отечественной войны
Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже
В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Воронееже таксист перевел лже-пассажирам 52 тысячи рублей
Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты
В Воронеже пять дней будут проверять исправность автобусов и нарушение их водителями ПДД
В Воронежской области к 15 июня еще 30 пациентов выздоровели после коронавируса
Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков