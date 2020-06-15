Директор воронежской компании потратил зарплату сотрудников в 2,9 млн рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:11:06+03:00

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48-летнего генерального директора ООО «Прайд Инжиниринг Сервис» обвиняют в невыплате заработной платы более двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, с мая по декабрь 2019 года руководитель умышленно не выдавал зарплату 10 работникам. Хотя деньги были. Однако директор решил, что будет лучше направить средства на платежи общехозяйственного назначения. В результате образовалась задолженность на сумму почти 2,9 млн рублей.

- Вину обвиняемый признал полностью. В ходе следствия потерпевшим выплачена заработная плата в размере свыше 1 млн рублей. В настоящее время деньги, необходимые для погашения ущерба в полном объеме, перечислены на расчетный счет службы судебных приставов, - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд. Руководителю грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU