Жительница Воронежской области до 91 года добивалась звания ветерана Великой Отечественной войны

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:39:43+03:00

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91-летняя пенсионерка, жительница Панинского района, работала с сентября 1942 года по май 1945-го в колхозе «Путь Ленина» в Калачеевском районе. Однако документы об этом в администрации не сохранились. В дело уже в наше время пришлось вмешаться прокуратуре. Нужно было доказать, что женщина работала в тылу в период Великой Отечественной войны.

Пенсионера сама не раз обращалась в районное управление социальной защиты с просьбой о присвоении ей звания ветерана Великой Отечественной войны - труженика тыла. Однако ей отказывали. В законе нет возможности устанавливать данный статус на основании свидетельских показаний.

Получить же нужны документы женщина не могла, да и самостоятельно подготовить исковое заявление в связи с преклонным возрастом ей уже не под силу.

Прокурор Эртильского района направил в суд исковое заявление - оно было рассмотрено и удовлетворено. Подтвердить факт работы во время войны удалось с помощью материалов пенсионного дела. Новый статус дает пенсионерке право на получение звания ветеран Великой Отечественной войны и получение соответствующих льгот и выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU