2020-06-15T13:22:18+03:00
Общество

Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже

Медучреждение полностью планируют сдать к 30 июня
Олег ИВАНОВ
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Это будет современная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом.Это будет современная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом.Фото: с сайта департамента здравоохранения Воронежской области.
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Строительство новой инфекционной больницы на 200 коек на улице Ростовской в Воронеже идет по графику: к 15 июня начата приемка части помещений медучреждения и ведется его присоединение к сетям. Об этом сообщили в региональном оперштабе по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что быстровозводимая «инфекционка» рядом с больницей №8 полностью должна быть готова к 30 июня. Площадь нового медцентра составит 11 000 кв.метров.В медучреждении будут работать 180 врачей, медсестер и других работников.

Это будет современная больница, которая пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом.

Строительство обойдется в сумму более 1,1 млрд рублей. Оно идет в рамках гособоронзаказа, средства выделены из резервного фонда правительства России.

Строительство нового многофункционального центра на улице Ростовской поможет избавиться от старой инфекционной больницы на улице Бахметьева. На ее месте может появиться школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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