2020-06-15T13:20:39+03:00
Общество

Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт

На сайте Сбербанка в разделе «Ваша безопасность» появился специальный подраздел
Поделиться:
Изменить размер текста:

В подразделе на сайте Сбеобанка любой посетитель может проверить, принадлежит ли интересующий его номер телефона или сайт злоумышленникам. Результатом проверки является оценка риска того или иного реквизита и соответствующие рекомендации. Также любой пользователь, заполнив простую форму, может передать в Сбербанк адрес мошеннического сайта или данные о подозрительном телефоне, с которого ему позвонили злоумышленники. Эти данные Сбербанк передает в заинтересованные экспертные организации для проведения мероприятий по расследованию и блокировке подобных звонков.

Таким образом, ресурс поможет не только бороться с телефонным мошенничеством, но и значительно расширит систему фрод-мониторинга Сбербанка для защиты клиентов от киберпреступников.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«На сегодняшний день среди популярных схем мошенничества лидирующие позиции занимают схемы с использованием социальной инженерии. В частности, очень распространено телефонное мошенничество, когда злоумышленники от лица разных служб и компаний вводят своих жертв в заблуждение с целью завладеть их денежными средствами. С начала 2020 года мы зафиксировали более 1,3 млн жалоб клиентов на попытки телефонного мошенничества. Это первый в России ресурс подобного рода, доступный любому гражданину без ограничений. Запуск ресурса поможет оперативно выявлять и эффективно противодействовать злоумышленникам в масштабах всей страны».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Воронежской области до 91 года добивалась звания ветерана Великой Отечественной войны
Начата приемка части помещений в новой инфекционной больнице в Воронеже
В Воронежской области самое низкое число заболеваний в ЦФО
Клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить на мошенничество вызывающий подозрение номер телефона или веб-сайт
В Воронееже таксист перевел лже-пассажирам 52 тысячи рублей
Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты
В Воронеже пять дней будут проверять исправность автобусов и нарушение их водителями ПДД
В Воронежской области к 15 июня еще 30 пациентов выздоровели после коронавируса
Из-за коронавируса в Воронежской области отменили до конца года поверку счетчиков
В Воронеже нашли уехавшего на самокате от бабушки четырёхлетнего малыша
В Воронеже «Хендэ Солярис» сбил 7-летнюю девочку
На неделе воронежцев ждут жаркие дни и прохладные ночи
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Воронеже возобновили дезинфекцию остановок
Воронежцам расскажут об истории оркестра филармонии
Нашли воронежца, сбившего семью на переходе на 9 января
В Воронеже к 15 июня еще 220 воронежцев заразились коронавирусом
Где в Воронеже отключат воду с 15 по 29 июня
В Воронеже нашлась живой 12-летняя школьница
Воронежцам показывают летние пейзажи
В Воронежском заповеднике заметили редкого черного аиста
В Воронежской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции
В Воронеже отлынивающим от покоса травы УК грозят штрафом
К приезду воронежцев с дач коммунальщики усиленно продезинфицировали подъезды
На балконе воронежской многоэтажки загорелась пластиковая дверь
Воронежцы обсуждают коммунальные вопросы в формате конференц-связи
Количество воронежских жертв коронавируса достигло 22
Полицейские объявили в розыск водителя, сбившего в Воронеже семью с ребенком
Житель соседней области шантажировал воронежскую девушку выкранными с ее интернет-страницы фотографиями
Еще 33 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса