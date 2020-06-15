В Воронееже таксист перевел лже-пассажирам 52 тысячи рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:59:10+03:00

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За 14 июня мошенники облапошили шестерых жителей Воронежской области. В общей сложности они потеряли более полумиллиона рублей.

24-летний воронежец, работающий водителем такси, принял заказ от потенциальных пассажиров, которые якобы ожидали его в Центральном района. Пока мужчина направлялся к месту заказа, лже-пассажиры несколько раз звонили таксисту и просили перевести им деньги на служебные номера телефонов, обещая незамедлительно вернуть долг на его банковскую карту при посадке в такси. Мошенники посылали ему смс-сообщения с текстом о зачислении денег. Прибыв по указанному адресу, водитель не смог дозвониться до своих пассажиров, их телефоны оказались недоступны. Деньги, естественно, никто не вернул. Так таксист лишился 52 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU