Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты
Воронежские многодетные семьи, имеющие право на региональный материнский капитал, получат выплату в 5 тысяч рублей и в июле. То есть четвертый месяц подряд. О соответствующем решении губернатора Александра Гусева в пресс-службе облправительства сообщили 15 июня.
Речь идет о выплате на каждого ребенка до трех лет. По 5 тысяч рублей уже платили семьям, имеющим право на получение регионального материнского капитала, ежемесячно - с апреля по июнь.
Кто же имеет право на получение регионального материнского капитала? Об этом подробнее вы могли узнать в нашем предыдущем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU