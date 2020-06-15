Воронежским многодетным семьям из-за пандемии коронавируса продлили дополнительные выплаты

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:56:29+03:00

Те, кто имеет право на региональный маткапитал, могут получить еще по 5 тысяч рублей

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Воронежские многодетные семьи, имеющие право на региональный материнский капитал, получат выплату в 5 тысяч рублей и в июле. То есть четвертый месяц подряд. О соответствующем решении губернатора Александра Гусева в пресс-службе облправительства сообщили 15 июня.

Речь идет о выплате на каждого ребенка до трех лет. По 5 тысяч рублей уже платили семьям, имеющим право на получение регионального материнского капитала, ежемесячно - с апреля по июнь.

Кто же имеет право на получение регионального материнского капитала? Об этом подробнее вы могли узнать в нашем предыдущем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU