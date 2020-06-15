В Воронеже пять дней будут проверять исправность автобусов и нарушение их водителями ПДД

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:41:58+03:00

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Госавтоинспекция сообщила, что с 15 по 19 июня в Воронеже будут проводить операцию "Автобус": это проверки, цель которых - пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок.

- Сотрудники полиции будут выявлять нарушения ПДД водителями автобусов и легкового такси. Особое внимание будет уделено выявлению технических неисправностей выходящих на маршруты автобусов, а также незарегистрированных изменений в их конструкции. На конечных остановках будут проверять техническое состояние транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU