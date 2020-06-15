В Воронежской области к 15 июня еще 30 пациентов выздоровели после коронавируса
Таким образом в нашем регионе новую инфекцию победили уже 2016 человек
Ситуация по стране
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В Воронежской области за последние сутки выписали еще 30 человек, переболевших COVID-19. Об этом 15 июня сообщили на официальном портале «СтопКоронавирус». Таким образом в нашем регионе новую инфекцию победили уже 2016 человек.
В то же время в 15 июня в Воронежской области прибавилось еще 220 заболевших коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 4660 жителям региона.
Вчера в Воронежской области немного снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции, но свободный коечный фонд сократился
ИСТОЧНИК KP.RU