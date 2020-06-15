В Воронеже нашли уехавшего на самокате от бабушки четырёхлетнего малыша

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:04:59+03:00

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14 июня в Воронеже оперативно разыскали четырёхлетнего мальчика.

Женщина обратилась за помощью к правоохранителям после того, как после получасовых самостоятельных поисков не смогла найти четырёхлетнего внука. Мальчик пропал во время прогулки в Советском районе - малыш катался на самокате и уехал от бабушки.

Через полчаса росгвардейцы обнаружили напуганного ребенка на территории одного из образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU