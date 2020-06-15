В Воронеже «Хендэ Солярис» сбил 7-летнюю девочку
Несовершеннолетняя переходила дорогу не по переходу
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За 14 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 92 ДТП, две трети из которых произошли в областном центре - 65. Травмы получили девять человек.
Около 19.00 в Советском районе 32-летний водитель «Хендэ Солярис», следовавший по ул. Центральной со стороны ул. Любови Шевцовой в направлении проспекта Патриотов, сбил 7-летнюю девочку. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу и без сопровождения взрослых.
Несовершеннолетнюю с травмами доставили в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU