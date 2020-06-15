На неделе воронежцев ждут жаркие дни и прохладные ночи
Ожидается до 32 градусов тепла
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На неделе с 15 по 21 июня воронежцев ждут жаркие дни и прохладные ночи, сообщил Воронежский гидрометцентр.
Сегодня, 15 июня днем будет до 28 градусов тепла. Ночью на вторник температура опустится до +18.
16 июня днем ожидается до 30 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха упадет до +17.
17 июня днем будет до +31. В ночь на четверг, синоптики сообщают, ожидается до +19.
18 июня днем снова будет 31 градус тепла. Ночью ожидается дождь, но будет тепло +20.
19 июня днем до +32, дождик.
В выходные ожидаются осадки и + 30 в субботу и +28 в воскресенье.
ИСТОЧНИК KP.RU