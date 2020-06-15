На неделе воронежцев ждут жаркие дни и прохладные ночи

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:06:29+03:00

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На неделе с 15 по 21 июня воронежцев ждут жаркие дни и прохладные ночи, сообщил Воронежский гидрометцентр.

Сегодня, 15 июня днем будет до 28 градусов тепла. Ночью на вторник температура опустится до +18.

16 июня днем ожидается до 30 градусов тепла. В ночь на среду температура воздуха упадет до +17.

17 июня днем будет до +31. В ночь на четверг, синоптики сообщают, ожидается до +19.

18 июня днем снова будет 31 градус тепла. Ночью ожидается дождь, но будет тепло +20.

19 июня днем до +32, дождик.

В выходные ожидаются осадки и + 30 в субботу и +28 в воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU