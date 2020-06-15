Воронежцам расскажут об истории оркестра филармонии
Лекцию можно послушать бесплатно онлайн
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 июня выйдет шестая часть онлайн рубрики филармонии «История в лицах», посвященная 95-летию Воронежского академического симфонического оркестра. Речь в ней пойдет о последних 50-ти годах в жизни коллектива – от начала 70-х до наших дней.
Бронислав Табачников вспомнит наиболее яркие выступления оркестра, покажут редкие фото и видео разных лет.
Трансляцию можно посмотреть в 11.00 в группе филармонии во ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU