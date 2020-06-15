Нашли воронежца, сбившего семью на переходе на 9 января

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:21:14+03:00

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Воронежские полицейские нашли 43-летнего водителя, устроившего резонансную аварию вечером 13 июня.

Напомним, около 18.05 на ул. 9 Января, 304 «Ауди А8» сбила семью на пешеходном переходе и светофор. 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, переходивших с ребенком проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, с травмами отвезли в больницу. Малыш чудом не пострадал. Водитель сбежал с места ДТП, бросив машину на тротуаре. Очевидцы заметили на спидометре стрелку на отметке 100 км/ч, а под сидением пустую бутылку из под пива.

- Мужчину задержали, он признался в аварии. Его уже оштрафовали по трем статьям - за неисполнение владельцем машины обязанности по страхованию своей ответственности, за нарушение правил остановки или стоянки и за повреждение дорожных сооружений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU