Где в Воронеже отключат воду с 15 по 29 июня
Коммунальщики проводят работу по подготовке котельных и теплотрасс к новому отопительному сезону. В ближайшее время придется включить водонагреватели жильцам сотен воронежских домов. Отключат горячую воду:
Центральный район
с 9 по 22 июня
- ул.Карла Маркса, 31;
- ул.Кости Стрелюка, 16а;
с 15 по 25 июня
- ул.III Интернационала, 35;
- ул.Кольцовская, 46, 46а;
- ул.Среднемосковская, 62а, 70, 70а, 75;
- ул.Плехановская, 22;
- ул.Карла Маркса, 116а;
с 16 по 29 июня
- ул. Помяловского, 40.
Железнодорожный район
с 4 по 17 июня
- ул.Электровозная, 2, 4, 6, 8;
- ул.Калининградская, 100, 100а, 102, 108;
- ул.Богатырская, 30, 34, 34а, 36;
с 15 по 28 июня
- ул.Землячки 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а, 31а, 43;
с 16 по 29 июня
- Ленинский пр., 221;
- ул.Речная, 5;
- ул.Кузнецова, 9;
с 15 по 17 июня
- ул.Маршала Одинцова, 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 23, 25, 27;
- Ленинский пр., 223, 227;
- ул.Троицкого, 3, 5, 8;
- ул.Богдана Хмельницкого, 19а, 20/1, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;
- ул.Артамонова, 2а, 6а, 7, 8а, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;
- ул.Суворова, 116, 116а;
Левобережный район
с 16 по 26 июня
- ул.Ленинградская, 55а, 68, 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б,
- ул.Героев Стратосферы, 1;
- Ленинский пр., 10а, 16/2, 32, 34;
с 22 по 26 июня
- ул.Менделеева, 4а,
- ул.Цимлянская, 1, 8;
- пер.Цимлянский, 8а;
- ул.Костромская, 12, 13;
- ул.Ростовская, 34;
- ул.Корейская, 6б, 6а
- ул.Лихачева, 21, 25,
- Ленинский пр., 96а, 96б, 100б;
- ул.Ленинградская, 26а,
- ул.Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74;
- Ленинский пр., 105/2, 117, 117а;
- Спортивная Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б;
- ул.Старых Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
- ул.Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132,
- ул.Порт-Артурская, 19, 21;
- ул.Брусилова, 3в.
Коминтерновский район
с 9 по 22 июня
- ул.Лидии Рябцевой, 51а, 51б, 51в, 53, 55;
- пер.Политехнический, 14;
- ул.Торпедо, 13а, 17а, 17б,
- ул.Газовая, 24
- Московский пр., 129а, 145а;
с 15 по 17 июня
- ул.Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
- ул.45-й Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;
- пер.Славы, 1а, 3а, 5;
- пер.Ботанический, 47а;
- ул.Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;
- Московский пр., 44а;
- ул.Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71
- пер.Ученический, 1
с 15 по 29 июня
- ул.Беговая, 2/2, 2/3;
Советский район
с 15 по 29 июня
- ул.Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
- ул.Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
- ул.Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;
- ул. Героев Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;
- ул.Юлиса Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а , 18, 22, 24;
- ул.Дорожная, 1, 7а;
- ул.Ворошилова, 38а, 48, 50;
- ул.Б.Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;
- ул.Космонавтов, 22а;
с 16 по 18 июня
- ул.Героев Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- ул.Олеко Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
- пр.Патриотов,1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
- ул.Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
- ул.Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
- ул.Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
- ул.Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
- ул.Пешестрелецкая, 98, 100, 100а;
с 16 по 29 июня
- бульвар Фестивальный, 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;
- ул.Земнухова, 18а, 20а;
- пр.Патриотов, 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;
- ул.Антокольского, 2, 4, 6, 8, 10;
- ул.Перхоровича , 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- ул.Комарова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
- ул.Краснозвездная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;
- ул.Любы Шевцовой, 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;
- ул.Олеко Дундича, 23, 25;
- ул.Путиловская, 2а, 2/1, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;
- ул.Шендрикова, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;
- ул.Южно-Моравская, 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74;
- ул.Красных Зорь, 36, 54,
- ул. Керамическая, 37,
- ул.9 Января, 148,
- ул.Торпедо, 24;
Ленинский район
с 9 по 22 июня
- ул.Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в;
с 15 по 26 июня
- ул.Пограничная, 1, 2;
- ул.Куколкина, 33,
- ул.Плехановская, 11а, 15,
- ул.Свободы, 37, 45,
- ул.9 Января, 32,
- ул.Ф. Энгельса, 63,
- ул.Кропоткина, 1 , 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 10, 11а, 15, 13а;
- ул.40 лет Октября, д. 2, 8, 10, 12, 14;
- ул.Войкова, 6, 17, 19;
- ул.Революции 1905 года, 66;
- ул.Бакунина, 24, 41, 43, 45, 47;
- ул.Донбасская, 3;
- ул.9 Января, 68
с 15 по 28 июня
- ул.Моисеева, 40, 42, 44, 80, 82, 84;
- ул.Ворошилова, 9, 17;
- ул.Космонавтов, 60, 62, 36а, 38, 40;
- ул.Депутатская, 16;
- ул.Колесниченко, 44, 42.
ИСТОЧНИК KP.RU