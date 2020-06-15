2020-06-15T08:53:19+03:00
Общество

В Воронеже нашлась живой 12-летняя школьница

С девочкой за время отсутствия ничего плохого не случилось
Ярослав ИВАНОВ
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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» сообщили, что пропавшая днем 14 июня в микрорайоне Сомово 12-летняя школьница нашлась живой и невредимой.

Девочка ушла из дома после того, как поссорилась с родителями. Долго с подростком не могли связаться, телефон девочки был выключен. Но через какое-то время она его включила, и дозвонившиеся полицейские смогли убедить ребенка вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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