В Воронеже нашлась живой 12-летняя школьница

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:53:19+03:00

С девочкой за время отсутствия ничего плохого не случилось

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В поисково-спасательном отряде «Черноземье» сообщили, что пропавшая днем 14 июня в микрорайоне Сомово 12-летняя школьница нашлась живой и невредимой.

Девочка ушла из дома после того, как поссорилась с родителями. Долго с подростком не могли связаться, телефон девочки был выключен. Но через какое-то время она его включила, и дозвонившиеся полицейские смогли убедить ребенка вернуться домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU