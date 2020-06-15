2020-06-15T08:25:25+03:00
Звезды

Воронежцам показывают летние пейзажи

Открылась онлайн выставка в художественном музее
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежский музей имени Крамского представил онлайн-выставку «Летние пейзажи», это живописные и графические этюды природы из собрания музея.

- Этюд в привычном понимании – это подготовительная работа к большой картине. Небольшие зарисовки, действительно, могут служить для создания «полноценного» произведения. Однако для самих художников этюды – это своеобразный дневник впечатлений, записная книжка. Пейзажисты запечатлевают в этюдах состояния природы, которые длятся всего несколько минут. В этом и состоит очарование этих небольших работ, в которых отражена глобальность красоты природного мира, - сообщили в музее.

В экспозицию вошли произведения Исаака Левитана, Василия Поленова, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Бучкури, Михаила Нестерова, Константина Сомова, Александра Бенуа, Аполлинария Васнецова и других художников-пейзажистов.

Большая часть работ представлена в видео-формате, звуковым сопровождением которого являются отрывки произведений русских поэтов и писателей о природе.

Онлайн-выставку можно посмотреть на сайте музея. Она продлится до 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже нашлась живой 12-летняя школьница
Воронежцам показывают летние пейзажи
В Воронежском заповеднике заметили редкого черного аиста
В Воронежской области снизился коэффициент распространения коронавирусной инфекции
В Воронеже отлынивающим от покоса травы УК грозят штрафом
К приезду воронежцев с дач коммунальщики усиленно продезинфицировали подъезды
На балконе воронежской многоэтажки загорелась пластиковая дверь
Воронежцы обсуждают коммунальные вопросы в формате конференц-связи
Количество воронежских жертв коронавируса достигло 22
Полицейские объявили в розыск водителя, сбившего в Воронеже семью с ребенком
Житель соседней области шантажировал воронежскую девушку выкранными с ее интернет-страницы фотографиями
Еще 33 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса