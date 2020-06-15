Воронежцам показывают летние пейзажи

15 Июнь 2020 2020-06-15T08:25:25+03:00

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Воронежский музей имени Крамского представил онлайн-выставку «Летние пейзажи», это живописные и графические этюды природы из собрания музея.

- Этюд в привычном понимании – это подготовительная работа к большой картине. Небольшие зарисовки, действительно, могут служить для создания «полноценного» произведения. Однако для самих художников этюды – это своеобразный дневник впечатлений, записная книжка. Пейзажисты запечатлевают в этюдах состояния природы, которые длятся всего несколько минут. В этом и состоит очарование этих небольших работ, в которых отражена глобальность красоты природного мира, - сообщили в музее.

В экспозицию вошли произведения Исаака Левитана, Василия Поленова, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Бучкури, Михаила Нестерова, Константина Сомова, Александра Бенуа, Аполлинария Васнецова и других художников-пейзажистов.

Большая часть работ представлена в видео-формате, звуковым сопровождением которого являются отрывки произведений русских поэтов и писателей о природе.

Онлайн-выставку можно посмотреть на сайте музея. Она продлится до 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU