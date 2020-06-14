2020-06-14T16:07:14+03:00
Происшествия

На балконе воронежской многоэтажки загорелась пластиковая дверь

Пожар возник на 4 этаже
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской областифото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В воскресенье, 14 июня, на улицу Колесниченко, 44 съехались пожарные – 9 человек и три машины. С этого адреса на пульт дежурного пришел вызов: на 4 этаже дома горела балконная пластиковая дверь. Спасатели прибыли вовремя, огонь не успел распространиться далеко и повредил лишь два квадратных метра на балконе. Справиться с ЧП удалось в течение 13 минут.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, эвакуация жильцов не потребовалась, а происшествие обошлось без пострадавших. Причины возгорания двери предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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