В Воронеже отлынивающим от покоса травы УК грозят штрафом

14 Июнь 2020 2020-06-14T18:19:22+03:00

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Интенсивные дожди стали причиной резкого роста травы на газонах вдоль дорог и во дворах воронежских многоэтажек. Поэтому коммунальным службам приходится следить за их состоянием и регулярно приводить в порядок. Например, в Коминтерновском районе идет четвертый этап покоса травы на улично-дорожной сети.

- Районный комбинат благоустройства ведет покос, как механизированным способом, так и ручным, - отметили в управе. – Трудятся на этом фронте две бригады: 12 человек в первую и восемь – во вторую смену.

Кстати, общая площадь газонной части на магистральных улицах Коминтерновского района составляет 613 667 квадратных метров, а площадь газона на транспортных развязках 13 110 «квадратов».

А вот за покос травы во дворах отвечают УК. К этому моменту в районе привели в порядок больше ста территорий на Московском проспекте, бульваре Победы, улицах 45 Стрелковой дивизии, 60-лет ВЛКСМ, 9 Января, Независимости, Багрицкого, Генерала Лизюкова, Еремеева, Лидии Рябцевой, Машиностроителей, Подклетинской, Миронова, Мордасова, Шишкова и других.

Но не все УК одинаково добросовестно выполняют эту задачу. В отношении ленивых управленцев чиновники направили письма в Государственную жилищную инспекцию для принятия мер о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU