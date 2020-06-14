Полицейские объявили в розыск водителя, сбившего в Воронеже семью с ребенком

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежская полиция просит помощи в поисках водителя «Ауди А8», совершившего наезд на пешеходов – семью с маленьким ребенком. Об этом случае, произошедшем 13 июня на улице 9 Января, «Комсомолка» писала вчера. Напомним, в результате ДТП пострадали 32-летние муж и жена. Их 4-летний ребенок чудом не попал под колеса. Люди собирались переходить дорогу по «зебре» на зеленый свет, когда в них на полной скорости влетала иномарка, предварительно снесшая светофор.

Водитель остался жив, более того, он поспешил скрыться, пока очевидцы помогали пострадавшим. Если вы знаете, где он может находиться, или как его зовут, позвонить на телефоны: (4732)269-60-36, 269-60-79 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU