Житель соседней области шантажировал воронежскую девушку выкранными с ее интернет-страницы фотографиями

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:12:52+03:00

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В феврале 22-летняя жительница Нововоронежа сообщила в полицию о том, что молодой человек выкрал с ее личной страницы в соцсети фотографии и грозится распространить их в интернете, если она не оплатит его молчание.

Проведя предварительное расследование, оперативники выяснили, что взлом страницы подозреваемый, 20-летний житель Волгоградской области, совершил с компьютера своего знакомого. Злоумышленник скачал фотографии и заблокировал аккаунт потерпевшей.

Специалисты установили адрес устройства, с которого злоумышленник взломал профиль. Потом выяснили, что владелец компьютера этого не совершал. В свою очередь он сообщил, что в феврале допускал к использованию компьютера своего 20-летнего знакомого. Он и попал под подозрение.

Следователи Нововоронежского отдела полиции возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Хакера задержали и доставили в Нововоронеж для проведения следствия. Ему грозит до 4 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU