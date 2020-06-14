2020-06-14T12:07:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 33 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса

Но темпы заболеваемости пока в несколько раз опережают темпы выздоровления
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Светланы Маковеевойфото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом на 14 июня в Воронежской области выздоровели еще 33 пациента. Это заметный прогресс по сравнению с данными субботы, 13 июня (9 человек). Но темпы заболеваемости по-прежнему в несколько раз опережают темпы выздоровления. Напомним, на утро воскресенья в регионе зарегистрировали 219 новых случаев.

Таким образом, к этому дню общее количество воронежцев, победивших болезнь, достигло 1986 человек. 21 пациент скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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