Еще 33 жителя Воронежской области выздоровели от коронавируса
Но темпы заболеваемости пока в несколько раз опережают темпы выздоровления
фото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом на 14 июня в Воронежской области выздоровели еще 33 пациента. Это заметный прогресс по сравнению с данными субботы, 13 июня (9 человек). Но темпы заболеваемости по-прежнему в несколько раз опережают темпы выздоровления. Напомним, на утро воскресенья в регионе зарегистрировали 219 новых случаев.
Таким образом, к этому дню общее количество воронежцев, победивших болезнь, достигло 1986 человек. 21 пациент скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU