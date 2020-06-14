Воронежцы обсуждают коммунальные вопросы в формате конференц-связи
Эпидемия коронавируса в Воронеже пока не сдает позиций. За три месяца накопилось много коммунальных вопросов. Для их решения и обсуждения в управе Ленинского района решили провести заседание клуба ЖКХ в новом формате – с помощью конференц-связи. В совещании приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова и секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.
Участники встречи обсудили назревшие вопросы содержания общедомового имущества, а также контроль и ответственность за его порчу.
Лариса Тулинова рассказала, что за самовольные переустройство и перепланировку жилых помещений, а также порчу имущества существует административная ответственность.
Если режим ограничений продлится, то практику проведения интернет-клуба ЖКХ продолжат.
ИСТОЧНИК KP.RU