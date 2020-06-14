Воронежцы обсуждают коммунальные вопросы в формате конференц-связи

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:14:43+03:00

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Эпидемия коронавируса в Воронеже пока не сдает позиций. За три месяца накопилось много коммунальных вопросов. Для их решения и обсуждения в управе Ленинского района решили провести заседание клуба ЖКХ в новом формате – с помощью конференц-связи. В совещании приняли участие председатели Советов многоквартирных домов, председатель общественного Совета при главе города по вопросам ЖКХ Лариса Тулинова и секретарь районного отделения общественной организации «Жилищный контроль» Оксана Козьякова.

Участники встречи обсудили назревшие вопросы содержания общедомового имущества, а также контроль и ответственность за его порчу.

Лариса Тулинова рассказала, что за самовольные переустройство и перепланировку жилых помещений, а также порчу имущества существует административная ответственность.

Если режим ограничений продлится, то практику проведения интернет-клуба ЖКХ продолжат.

ИСТОЧНИК KP.RU