На воронежской трассе «Хендай» протаранил «пятерку»

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:15:15+03:00

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Около половины восьмого утра 13 июня на дороге «Москва-Астрахань» на территории Грибановского района произошла смертельная авария. 32-летний водитель «Хендай-Солярис», житель Московской области ехал в сторону столицы. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Там "Солярис" столкнулся с ВАЗ-21074, которым управлял 71-летний житель Грибановского района. В результате столкновения пенсионер получил несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда врачей. Второго участника ДТП госпитализировали.

По факту аварии полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU