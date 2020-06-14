Коронавирусом на 14 июня заболели еще 219 жителей Воронежской области

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:03:46+03:00

Говорить о стабилизации ситуации пока рано

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К утру воскресенья, 14 июня, диагноз «коронавирус» поставили еще 219 жителям Воронежской области. Вместе с ними на сегодня в регионе зарегистрировано 4440 случаев.

Напомним, накануне было 228 случаев. С таким ежедневным проростом Воронежская область вошла в российский Топ-5. Впереди оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Не удивительно, что со вторым этапом снятия ограничений придется еще подождать. На 13 июня коэффициент распространения инфекции составил 1,35 (при норме 0,8), свободных коек для лечения Covid-19 - 28,1% (при норме 50%).

В списке победивших болезнь числятся 1953 человека. По данным оперштаба на 13 июня выздоровели лишь 9 человек.

11 июня губернатор Воронежской области продлил режим самоизоляции до 22 числа этого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU