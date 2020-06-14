Коронавирусом на 14 июня заболели еще 219 жителей Воронежской области
К утру воскресенья, 14 июня, диагноз «коронавирус» поставили еще 219 жителям Воронежской области. Вместе с ними на сегодня в регионе зарегистрировано 4440 случаев.
Напомним, накануне было 228 случаев. С таким ежедневным проростом Воронежская область вошла в российский Топ-5. Впереди оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.
Не удивительно, что со вторым этапом снятия ограничений придется еще подождать. На 13 июня коэффициент распространения инфекции составил 1,35 (при норме 0,8), свободных коек для лечения Covid-19 - 28,1% (при норме 50%).
В списке победивших болезнь числятся 1953 человека. По данным оперштаба на 13 июня выздоровели лишь 9 человек.
11 июня губернатор Воронежской области продлил режим самоизоляции до 22 числа этого месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU