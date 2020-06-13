Воронежец может получить 10 лет за пакеты с марихуаной в гараже

13 Июнь 2020 2020-06-13T21:32:56+03:00

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У 30-летнего воронежца полицейские нашли в гараже в Советском районе полиэтиленовые пакеты с растительным веществом. Экспертиза показала, что марихуана. Всего у мужчины обнаружили 1,1 килограмма травы.

В отделе полиции подозреваемый признался, что сорвал марихуану в поле в Россошанском районе и хранил наркотик для личного употребления. За незаконный оборот наркотиков воронежцу светит до десяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU